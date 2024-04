Nesta segunda-feira (29), Jaquelline Grohalski, vencedora de A Fazenda 15, usou as redes sociais para rebater críticas que recebeu após o ex-namorado, Lucas Souza, revelar ser bissexual. Em desabafo no Instagram, ela disse que já sabia sobre a sexualidade do influenciador e que isso não era um problema. "Gosto do Lucas. Sigo como amiga dele. Do que ele precisar, eu estarei aqui para ajudar e apoiar. Não pense que eu vou vir aqui na internet falar mal dele. Eu sabia sim. Nós conversamos como adultos. Se eu e ele resolvemos tentar, isso só cabe a nós', afirmou. O casal anunciou o fim do relacionamento no início da abril.



Jaquelline fez questão de ressaltar que tomará medidas judicias contra qualquer pessoa que fizer comentários preconceituosos em seu perfil. "Eu não vou aceitar pessoas homofóbicas no meu Instagram. E se tiver comentários assim, eu vou tirar print e vou processar, tá bom? O meu irmão é homossexual. Não permito e nunca permitirei nenhum tipo de comentário homofóbico", disparou.

Jaquelline se pronuncia após ex-namorado Lucas Souza assumir bissexualidade



Crédito: Reprodução Redes Sociais#MeiaHora pic.twitter.com/LH3cStlVre — Jornal Meia Hora (@meiahora) April 30, 2024