Ai que loucura! Narcisa Tamborindeguy manda recado para Madonna com megafone

Sempre irreverente, Narcisa Tamborindeguy usou um megafone para tentar falar com Madonna. A socialite mora ao lado do Copacabana Palace, onde a rainha do pop está hospedada desde segunda-feira (29). Da janela de seu apartamento no Edifício Chopin, Narcisa mandou um recado misturando inglês com português: "Onde está você? Venha ver seus fãs. Ai que loucura", conclui com o famoso bordão. Por morar perto do hotel, Narcisa costuma tentar interagir com famosos internacionais.



Madonna veio ao Brasil para fazer o show de encerramento da turnê “The Celebration Tour”, no próximo sábado (4). O evento será gratuito e acontecerá na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. O hotel, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro, está com circulação restrita ao público. No total, a equipe da cantora está ocupando 90 quartos.

A Narcisa atrás da #Madonna kkkkk pic.twitter.com/M5HjwQI5To — me nota itaú (@geraldopost) April 29, 2024