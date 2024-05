Radamés afirma ter se relacionado com Viviane Araújo durante casamento com Belo

Radamés Furlan, jogador de futebol e ex-peão de ‘A Fazenda’, afirmou ter sido amante de Viviane Araújo na época em que a atriz e bailarina era casada com o cantor Belo. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o atleta expôs que conheceu a artista em 2005 durante as gravações do ‘Programa do Gugu’, dois anos antes do casal se separar. Viviane e Belo foram casados entre 1998 e 2007. "Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", desabafou o jogador.



Radamés também explicou porque resolveu se pronunciar. "Eu sempre quis falar porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade", justificou o ex-participante do reality da Record, que foi casado com Viviane por 10 anos. O antigo relacionamento de Belo voltou a ser assunto devido a recente separação do cantor e a musa fitness Gracyanne Barbosa.