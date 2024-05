Thiago Nigro gera polêmica ao falar sobre paternidade em podcast

Nesta quinta-feira (2), Thiago Nigro gerou polêmica ao falar sobre a relação com Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar. Durante participação no Primocast, promovido pelo próprio influenciador, ele explicou como lidou com a situação após a criança começar a chamá-lo de pai. O processo aconteceu de forma natural, segundo Nigro, que buscou referências na bíblia para entender o papel na vida da pequena. A explicação, porém, dividiu opiniões na web.



“Quando a Maíra e eu começamos, a Maíra, ela já vinha com dois filhos. E a mais nova, ela tinha quatro anos quando a gente se conheceu. Então ela é muito nova [...] Eu refleti muito sobre quem eu sou. Qual é o meu papel aqui? Qual é o papel que devo desempenhar aqui? Eu sou o tio? Eu sou o padrasto? É o que eu sou. Eu passei por esse processo de reflexão e entendi que, se eu fosse o tio, seria muito difícil você conseguir passar esse exemplo. Até porque eu me senti numa responsabilidade, ela precisa se desenvolver. Eu preciso dar um exemplo aqui em casa. Então depois de muito estudar, eu falei, vou ler a Bíblia”, iniciou ele.



“Jesus foi criado por um padrasto. [...] E ele é conhecido como o filho do carpinteiro e ele chama José de 'pai”, seguiu explicando o marido de Maíra. “Caramba, olha que impressionante. E aí junto disso, Deus veio para salvar os judeus, como eles não aceitaram essa salvação, Ele prolongou essa salvação para nós através da adoção. Nós fomos adotados por Deus”, finalizou.



Nos comentários, muitos internautas desaprovaram a fala de Thiago: “Pai é pai e padrasto é padrasto e ponto final”, comentou um internauta. “O único que não é consultado por essa exposição é o pai biológico, né? Tudo muito lindo, vai pra bíblia e blá-blá-blá. Mas e o Arthur Aguiar? Dane-se o que ele pensa, né? Mas na hora de cobrar a pensão ele é o pai, certo?”, afirmou outro. Apesar das críticas, muitos elogiaram a postura do influenciador. “Quem meu filho beija, minha boca adoça. Parabéns pela postura, admiráve”,elogiou uma seguidora. 'Parabéns, Thiago. Você entendeu mais sobre a paternidade do que muitos pais”, escreveu uma segunda.



Maíra Cardi também saiu em defesa do amado: “Jesus era filho de um pai muito presente e o melhor pai do mundo e ainda assim chamava seu pai de criação de pai. Você escolheu ser pai e escolheu dar conta das coisas legais e ruins do dia a dia. Só mamães e papais sabem o quanto difícil dar conta dos perrengues, as birras, o ensinar, o dizer sim e não, botar para dormir, fazer tarefas de um filho, imagina só aquele que você escolheu fazer esse papel? Enfim, acho lindo como você educa ela, como você dá amor e como você se faz presente e a prioriza na sua vida antes de tudo. Até do trabalho. Obrigado por fazer isso pela Sophia e obrigado por ser assim, meu amor! Te amo”.