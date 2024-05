Vídeo: Maraisa interrompe show após fã apontar dedo do meio

Não gostou! Nesta quarta-feira (1), a cantora Maraisa, que faz dupla com a irmã Maiara, interrompeu show em Porto Alegre (RS) para repreender fã que gesticulou com o dedo do meio em sua direção. O caso aconteceu durante as fortes chuvas que atingem o estado. "Isso aqui não é culpa de ninguém. Chove, Deus manda a chuva, está todo mundo aqui para festejar. Você não precisava ter me dado dedo", reclamou a sertaneja.



A maioria do público concordou com a artista e começou a gritar a frase “Ih, fora”, já tradiconal nessas situações. Maraisa, porém, optou por não pedir a expulsão do homem. "Vamos continuar. Não é por causa de um dedo... Tá tudo certo. Ele vai ficar, vai curtir a festa", concluiu.

Errado o show acontecer? Sim Arriscaram a vida dos fãs e das cantoras, mas agora um Homem quer ter ética de falar algo e ser mal educado com a Maraisa, sendo q está no show e bebendo

Ñ estava preocupado com enchente, pork se tivesse estaria ajudando o povo ñ dando dedo a mulher pic.twitter.com/gWqWLTGqTi — @as3maravilindas(@as3maravilindas) May 2, 2024