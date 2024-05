Sortuda! Celular sobrevive após cair da janela do 25° andar

Inacreditável! Uma mulher viralizou nas redes sociais depois de compartilhar a história de seu próprio iPhone que sobreviveu a uma queda de 25 andares. Jessica Verissimo, que trabalha com cabelos cacheados em Barueri, São Paulo, relatou que estava gravando um atendimento quando o incidente ocorreu. Segundo ela, a janela do local estava destravada, o que levou à queda do telefone.



O vídeo postado por Jessica mostra o celular caindo e atingindo partes da estrutura do prédio antes de chegar ao solo. Ela explicou que o aparelho permaneceu inacessível por dois dias porque o proprietário do espaço onde caiu estava viajando, o que impediu o acesso imediato ao local. Contra as expectativas, o iPhone não só resistiu à queda como também continuou funcionando perfeitamente, sem danos visíveis, após ser recuperado.

A expert em cabelos cacheados Jessica Verissimo viralizou na última semana após presenciar um verdadeiro milagre. Jessica colocou o iPhone na janela para gravar um conteúdo e o aparelho caiu do 25° andar. A câmera… pic.twitter.com/v2mpPEVFVk — Metrópoles (@Metropoles) May 2, 2024