Inusitado! Fã esculpe rosto de cantora Rosália em melancia

Nesta quinta-feira (2), a cantora Rosalía foi surpreendida com o presente de uma fã. A compositora foi presenteada com um uma melancia esculpida com seu rosto. A espanhola estava em Nova York, para o lançamento da colaboração da Tiffany com Pharrell Williams quando recebeu a fruta de presente.



No vídeo é possível ver que Rosália ficou surpresa com a homenagem inusitada, mas agradeceu o presente e elogiou a arte feita pela fã. Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, os fãs da cantora entraram na brincadeira e começaram a chamar a musa de “Rosandía”, fazendo referência a “sandía”, que significa melancia em espanhol. Veja!

