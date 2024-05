Fiuk compõe música para Deolane: "Fez meu coração parar"

Apesar de ainda não ter sido confirmado publicamente, são cada vez mais claros os sinais de que o cantor Fiuk e a advogada Deolane Bezerra estariam vivendo um affair. Neste domingo (5), durante festa de Halloween fora de época no rancho do influenciador Carlinhos Maia, em Alagoas, o ex-BBB surpreendeu Deolane ao apresentar uma música composta especialmente para ela.



“Ela é a rainha da favela. Para o baile quando ela passa [...] Estou perdido nas suas curvas, fez meu coração parar [...] Passa uma noite comigo sabendo que pode se apaixonar [...]/Me liga toda manhã para ouvir minha voz. É tudo no sigilo. O que era uma brincadeira virou verdadeiro, então deixa rolar", diz trecho da canção "Rainha da Favela", já disponível no Youtube.



Em clima de romance, a advogada, que parecia surpresa com a declaração, riu e dançou enquanto Fiuk cantava. No fim da canção, os dois se abraçaram no palco e o público vibrou com o suposto novo casal. Veja!

morrendo que a deolane ficou toda bestinha com a música que o fiuk fez pra ela pic.twitter.com/W4lC3decSE — Juliana (@juutuitta) May 6, 2024