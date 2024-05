Pedro Scooby reúne surfistas de ondas gigantes para socorrer ilhados no Rio Grande do Sul

Ajuda! Nesta segunda-feira (6), Pedro Scooby e um time de surfistas de ondas gigantes viajaram cerca de 18 horas de carro do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul para contribuir no resgate de vítimas das fortes chuvas e enchentes que atingiram o estado. Os atletas optaram por levar jet-skis para conseguir acessar as áreas afetadas e socorrer pessoas ilhadas. Além dos veículos, foram levados 15 filtros portáteis capazes de tornar a água potável mesmo em situações extremas.



“Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio. Estamos levando jet-skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar. É o mínimo que podemos fazer”, explicou Scooby. Veja!

Pedro Scooby Lucas Chumbo e toda equipe em ação que Deus os ilumine e que consigam salvar muitas vidas pic.twitter.com/9Sbv5SkdNc — Liz (@LizGodoi) May 6, 2024