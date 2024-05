Não há confirmação, mas os fãs estão amando! Mais uma vez Deolane e Fiuk deram o que falar nas redes sociais. Nesta terça-feira (7), a advogada publicou vídeo no qual aparece acordando ao lado do cantor. Apesar dos sinais cada vez mais claros de que estão vivendo um romance, os dois continuam negando o namoro.



"Estou com vontade de sair correndo doida", falou Deolane. "Estou com vontade de...", atiçou Fiuk. A advogada pediu para que ele concluísse e o cantor então respondeu rindo: “De sair correndo. Para mim, é estranho acordar de noite e olhar você. Falei: ‘Meu Deus, o que estou fazendo da minha vida?'”, refletiu ele.



Em outro vídeo, Deolane jura pela vida dos filhos que Fiuk disse que não queria se envolver no começo, mas que agora começou a mudar de ideia. Em seguida ela pergunta: “Você tá apaixonado?”. "Estou carente. Nunca fiquei tanto tempo sem pegar alguém", respondeu o filho do Fábio Jr.



Tudo começou no início de abril, quando a advogada e o cantor foram flagrados curtindo juntinhos um show da cantora Simone Mendes em São Paulo. Desde então, não se desgrudaram mais e têm sido vistos juntos frequentemente. Nas redes sociais, os dois brincam com a situação e afirmam que estão solteiros.

Casal? Deolane e Fiuk dormem juntos em meio a rumores de affair #MeiaHora



Créditos: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/l7EdPmWvOg — Jornal Meia Hora (@meiahora) May 8, 2024