Influenciador viraliza após alugar apartamento minúsculo por R$ 4 mil

O influenciador brasileiro Rafael Reis surpreendeu internautas ao revelar ter alugado um apartamento minúsculo em São Paulo por R$ 4 mil. Segundo ele, o anúncio destacava a "vibe intimista" do espaço. Além de não possuir janelas, o local comporta somente uma cama, uma pequena mesa com dois assentos e uma arara para roupas. O banheiro, único outro cômodo, também deixou a desejar. Em vídeo publicado nas redes sociais, Rafael mostra a dificuldade para usar o vaso sanitário, no qual precisa se sentar de lado, visto que a folga até a parede é estreita demais para as pernas. A publicação já conta com mais de 1,5 milhão de visualizações no Instagram.



Muitos usuários acharam o preço alto demais para um apartamento tão pequeno e ironizaram a situação. “Pô, ele tem um banheiro separado. O vaso sanitário nem é no quarto. Acho que o Reizinho tá rico”, debochou um seguidor. “Talvez na cadeia você tenha mais espaço e dignidade que em um apartamento desse", refletiu outro. “O cara mora dentro de um guarda-roupa”, brincou um terceiro. Veja!