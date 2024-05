Marido de Mc Carol não paga pensão e funkeira debocha das mães

Pai de seis filhos com quatro mulheres, o ex-ator pornô Cosme Santiago, marido de Mc Carol, está sendo acusado de não pagar pensão alimentícia a nenhum deles. Em áudio divulgado pelo Portal Léo Dias, a funkeira defendeu o companheiro e debochou das mães.



“Deve ser muito difícil pra ela [outra ex] porque deu três filhos pra ele e não conseguiu segurar. Ele já teve mulher gorda, branca, preta, subida, baixa, magra, mas está comigo. Elas são ricas? São superiores a mim? Não são e ele se envolveu com elas! Ela quer colocar na cabeça dele [Cosme] que ele está comigo só por quantia. Não vou permanecer discutindo com você porque a gente está feliz pra caramba”, disse a artista em suposta conversa com uma das mães.



Usando o Instagram do marido, Carol prosseguiu: “Estamos vivendo a nossa vida, o nosso momento. E vocês, que são amiguinhas, libido ventura. O papo do Santiago com a fulana lá vai ser na Justiça e com você cá também. Ele vai te bloquear cá e tudo de bom!”, concluiu.



Cosme é pai de quatro meninas de 10, 9, 6 e 2 anos, e dois meninos, de 7 anos e 3 meses. O ex-ator, porém, registrou apenas cinco, pois questiona a paternidade do último filho. De acordo com Léo Dias, apenas uma das mulheres recorreu à Justiça, que determinou pagamento da pensão no valor de R$ 250. Apesar do valor baixo, Cosme continuou sem pagar e hoje a dívida já chega a cerca de R$ 23 mil.