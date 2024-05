Vídeo: Thiago Maia, ex-Flamengo, resgata idosa no Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira (9), Thiago Maia, ex-jogador do Flamengo e atualmente no Internacional, resgatou uma senhora que estava ilhada em Porto Alegre devido as enchentes que castigam grande parte do Rio Grande do Sul. Um vídeo publicado nas redes sociais do próprio atleta mostra o momento em que Thiago atravessa a inundação com a idosa apoiada nas costas.



“Os últimos dias não estão sendo fáceis aqui no Rio Grande do Sul. Como todos sabem, infelizmente estamos vivendo um dos piores momentos da história do estado. Mas graças a Deus estamos contando com muito apoio e solidariedade para ajudar quem precisa nesse momento. Me solidarizo e peço forças a Deus para continuar ajudando de alguma forma essas pessoas. Continuem ajudando e enviando orações positivas para todos. Tenho certeza que logo tudo isso vai passar”, escreveu o jogador na legenda da publicação. Thiago tem atuado diretamente nos resgates em Porto Alegre.



Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas já deixaram 107 mortos e ao menos 136 desaparecidos. Mais de 160 mil pessoas estão desalojadas.