Felipe Neto treta com Whindersson após comediante criticar governo

Insatisfeito com as críticas de Whindersson Nunes à atuação do governo federal na assistência às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, Felipe Neto resolveu alfinetar o comediante nas redes sociais. Em publicação feita nesta quinta-feira (9), o youtuber, sem citar nomes, disparou: "Nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra [efeito causado pelo uso de drogas] e abrir um maldito livro". Internautas apontaram se tratar de uma indireta para Whindersson, que havia feito posts ironizando as ações do presidente Lula e da primeira-dama Janja.



Horas depois, o comediante respondeu: “Vou ler um infantil”, fazendo referência a trecho polêmico intitulado "Casa, mata ou trepa" que integrava livro infanto-juvenil de Felipe Neto. Em seguida, o youtuber retrucou: 'Resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. É digno de pena o que você virou'. Felipe afirmou que a obra foi retirada das lojas meses após o lançamento e reeditada em 2017 com mudanças. "Já o seu silêncio e covardia em 2018 e 2022 permanecerão para sempre. Abraços", concluiu.



Whindersson não deixou passar e retrucou: "Tu falou do meu passado, eu falei do teu. Tu tem problema que eu use droga? Porque eu não uso mais. Eu fumo maconha, que tu sabe que nao é. Meu silêncio já está para você há muito tempo. Só vejo algo seu quando enchem o saco. Fique bem e saudável", finalizou.



Nas web, muitos criticaram a briga entre os influenciadores. Ambos têm empregado influência e recursos financeiros para amparar os afetados pelas inundações. "Rinha de milionário. Minha solidariedade é maior que a tua", escreveu um internauta. "Ei, parem de brigar. E lembrem-se: vocês dois foram gigantes e necessários. Esse é o momento pra gente deixar qualquer diferença e treta de lado e só olhar para o próximo. Sem ego, sem rivalidade. Só amor! Gosto muito de vocês dois, mas gosto ainda mais quando vocês têm propósitos maiores", comentou outro.

