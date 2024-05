Mazzafera retorna as redes sociais após transição de gênero: 'Prazer, Maya'

Maya Mazzafera, influencer que construiu carreira com o nome Matheus Mazzafera, retornou às redes sociais após se afastar para passar por um processo de transição de gênero e feminilização. As fotos da primeira aparição na web foram publicadas no Instagram nesta quinta-feira (9). "Prazer, Maya", legendou. A influencer foi reconhecida como mulher pelo governo federal no último dia 2 de maio



"Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe. Mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo", disse Mazzafera em story postado no Instagram em abril, mês em que os boatos sobre a mudança de gênero começaram. Na época, o colunista Felipeh Campos vazou a informação de que a influencer teria feito algumas cirurgias de feminilização e passava por problemas de saúde em função de complicações médicas. Em seguida, Maya desmentiu e afirmou que falaria abertamente sobre o assunto quando se sentisse pronta.



Nos comentários, diversos famosos fizeram questão de elogiar Maya. “Muito linda”, disse Anitta. “Passada, ficou linda”, comentou Deolane Bezerra. “Tá muito maravilhosa”, afirmou Camila Pitanga. Veja!