Anitta desabafa após perder cerca de 200 mil seguidores por mostrar religião

Nesta segunda-feira (13), Anitta perdeu cerca de 200 mil seguidores após fazer uma postagem no Instagram sobre o lançamento do videoclipe da música ‘Aceita’, que possui referências a sua religião: o candomblé. Em live, a cantora desabafou sobre intolerância e revelou não se importar com os 'unfollows'. "Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais", disparou.



A famosa, que diversas vezes já havia falado publicamente sobre suas crenças, disse estar assustada com a repercussão. "Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano nos dias de hoje. Ainda há um retrocesso tão grande nesse sentido, de aceitar, entender, respeitar os caminhos das pessoas. Como vai passando o tempo e o ser humano está mais intolerante ao invés de estar se respeitando e se aceitando mais?", questionou.



Anitta afirmou ainda que não irá apagar os comentários preconceituosos da publicação. "Para todas essas pessoas que pararam de seguir ou que comentaram na minha foto com repúdio, eu acho importante manter lá para as pessoas verem que existe e está aí, precisa ser combatido". O videoclipe da música ‘Aceita’ será lançado na próxima quarta-feira (15).

a anitta grandona falando que o mais existe é gente que fala de macumbeiro mas vive batendo na porta de pai de santo pic.twitter.com/iazsq5M0Zt — glay (@glayzinhooo) May 13, 2024