José de Abreu pede prisão de Nego Di

Nesta segunda-feira (13), o ator José de Abreu usou as redes sociais para pedir a prisão de Nego Di, a quem acusa de espalhar fake news durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, a justiça gaúcha determinou que a Meta, administradora do Facebook e Instagram, excluísse as publicações do humorista consideradas falsas. Além disso, estipulou que Nego Di deverá pagar multa de R$ 100 mil por dia em caso de reincidência .'Cadeia pra Nego Di. Ajudou a agravar a tragédia. Crime correlato às fake news’, comentou José de Abreu no twitter



Em vídeo publicado no domingo, o ex-BBB se defendeu das acusações e afirmou estar sofrendo censura. Nego Di afirmou que os responsáveis pelas fake news são justamente as pessoas que o acusam e fez fortes críticas ao governo e à TV Globo. Em resposta, José de Abreu atacou o humorista no twitter: ‘Babaca”

