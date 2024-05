Vídeo: Entregador se revolta com comportamento de Ludmilla

Insatisfeito com o comportamento de Ludmilla, um entregador de aplicativo usou as redes sociais para fazer duras críticas à artista. O rapaz ficou incomodado pela forma como foi tratado durante uma entrega para a esposa da cantora em Alphaville, bairro nobre de São Paulo. Em vídeo que viralizou na noite desta terça-feira (14), ele afirma que estava na porta quando Ludmilla chegou de carro com os amigos. Em vez de receber o pedido, ela entrou na casa e chamou a empregada para atendê-lo.



"Caralh*, é fod*, hein família. O pai tá aqui em Alphaville pra fazer entrega para Bruna, mulher da Ludmilla. Cheguei ali, a Ludmilla desceu do carro, olhou para cara do entregador, do humilde entregador, ao invés de pegar a p*rra do pedido, ela e os amiguinhos entraram, foram lá dentro de casa chamar a empregada pra vir me atender. Custava pegar a p*rra do pedido? Não custava, né?”, desabafou.



Nas redes sociais, os fãs saíram em defesa da cantora. “Ele mesmo deixa claro que ela tinha acabado de chegar, ou seja, não tinha ciência alguma do pedido. Se a gente que é pobre não receberia um suposto pedido que não tem ciência, quem dirá ela que é famosa? Era um risco. Ela fez certo: Entrou pra se informar sobre”, refletiu uma fã. “Não entendi a chateação dele, a empregada foi pegar o pedido. Elas tinham outra pessoa para pegar. O que tem demais?”, questionou outra. Mas houve também quem criticasse a postura da famosa. 'Ficou rica f*deu. O dinheiro muda as pessoas. Antes devia até agradecer as pessoas que faziam as entregas. Hoje deve nem olhar na cara. Essas são as falsas povão que se dizem do povo ', disparou um internauta.

Entregador se irrita com Ludmilla e desabafa nas redes sociais.#Ludmilla #Entregador #ODia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/zUnIFJj3Wh — Jornal O Dia (@jornalodia) May 15, 2024