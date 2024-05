Davi reclama de pressão para prestar conta de doações para RS: 'Racismo'

Nesta quarta-feira (15), Davi Brito, campeão do BBB 24, reclamou das criticas que recebeu na web após não ter prestado conta das doações que arrecadou para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em live no Instagram, o baiano afirmou estar sofrendo racismo e se disse disposto a divulgar as notas fiscais “Quem quiser nota fiscal de qualquer coisa, comprovante que paguei alguma coisa lá [no RS], eu comprovo sim. Não tem problema não. Eu sei o nome disso aí. O nome disso é racismo. É porque é um preto que está fazendo, aí querem pedir nota fiscal”, questionou o baiano, que no total levantou cerca de R$ 70 mil em vaquinhas on-line. Assista!

