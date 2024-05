MC Cabelinho comenta foto da atual namorada com mesmo elogio que fez para ex

Nesta quarta-feira (15), MC Cabelinho causou polêmica na web após fazer um comentário na foto da atual namorada, a rapper carioca Slipmami. O cantor fez um ‘elogio' ousado, porém com a mesma frase que já havia usado com sua ex, a atriz Bella Campos, com quem terminou em agosto do ano passado: ‘Eu que como essa gostosa’, escreveu o funkeiro.



Na web, o cantor recebeu uma chuva de críticas. “Ctrl + C e Ctrl + V”, ironizou uma seguidora. "A originalidade de uma porta", brincou outra. A repercussão negativa fez o cantor apagar o comentário logo em seguida.