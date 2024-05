Paolla Oliveira e Diogo Nogueira reagem a vídeo de atriz que pediu 'chance' ao casal

Nesta quarta-feira (15), Paolla Oliveira e Diogo Nogueira reagiram ao vídeo da atriz Julia Iorio lamentando que nunca terá uma chance com o casal. Os famosos se divertiram com o pedido inusitado feito em publicação que se tornou viral nas redes sociais.



"É muito triste pensar que eu vou morrer e passar toda a minha existência sem pegar o Diogo Nogueira e a Paolla Oliveira. Que casal é esse? Eu só preciso de uma chance. Eu vou ganhar eles na risada. Deixa eu ser marmita. Como é que Deus juntou dois gostosos num casal só. E a gente aqui na m..., que não tem um gostoso para chamar de nosso", brincou Iorio.



Nas redes sociais, os usuários se solidarizaram com a atriz. “Essa fila já tá grande”, escreveu uma internauta. "Júlia representando uma parcela enorme da população brasileira.”, comentou outra . “Júlia não mentiu em absolutamente nada.”, disse uma terceira. Veja!