Vídeo: Deolane faz homenagem para MC Kevin

A influenciadora Deolane Bezerra fez uma bonita homenagem para MC Kevin nesta quinta-feira (16). data em que a morte do cantor completa três anos. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os dois juntos em diversos momentos, enquanto uma poesia é narrada ao fundo. "Se um dia amar alguém, fale", diz um trecho.



MC Kevin faleceu em 2021, aos 23 anos. Ele era casado com Deolane quando caiu do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O funkeiro estava hospedado na cidade com a influenciadora para uma série de shows. Na época, foi divulgado que Kevin teria se desentendido com Deolane e abusado de bebidas alcoólicas.

Deolane faz homenagem para MC Kevin

Morte do cantor completa três anos



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/0DyqscAcO0 — Jornal Meia Hora (@meiahora) May 17, 2024