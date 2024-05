Nesta segunda-feira (20), a influenciadora Jojo Todynho rebateu ataques que vem recebendo desde que apareceu fumando nas redes sociais. Internautas criticaram principalmente o fato dela frequentar a igreja evangélica.e manter o vício. “Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu? Você faz da sua vida o que você quer e deixa eu fazer da minha vida que eu quero, tá bom?”, desabafou.



Em seguida, Jojo afirmou que nunca escondeu ser fumante, apesar de não costumar ser vista com cigarros na web. “‘Ah, porque você tocou no nome de Deus e está fumando cigarro.’ Amor, o que importa é a sinceridade do meu coração e o meu preço eu vou pagar com Deus, não é com você. Então você cuida da sua vida e eu cuido da minha e assim seremos felizes. Nunca escondi”, disparou. Assista!

Jojo rebate críticas após aparecer fumando nas redes sociais



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/jUAKRlS5ow — Jornal Meia Hora (@meiahora) May 20, 2024