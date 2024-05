Henrique e Juliano ‘sequestram’ cães de Nattanzinho

A dupla Henrique e Juliano resolveu pregar uma peça em Nattanzinho. Após show em Fortaleza (CE), no último domingo (19), os sertanejos fizeram uma visita na casa do cantor e, ao irem embora rumo a Palmas (TO), levaram junto os cães do amigo, que só soube do ‘sequestro’ ao acordar.



Na segunda-feira (19), Nattanzinho postou um stories falando da 'pegadinha'. ‘Eu acordei aqui e vi uma foto que eles levaram meu cachorro. Esses caras são malucos. Que loucura é essa? Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros?’. O cantor prometeu se vingar da dupla e disse que irá buscar os cachorros na próxima quinta-feira (23).



A brincadeira dividiu opiniões na internet. ‘Os bichinhos têm uma rotina e qualquer mudança, por menor que seja, estressa. O meu bichinho, enquanto eu não desço às escada de manhã, não para de me chamar. Só se acalma quando me vê. Imagine amanhecer um dia em outro ambiente e não me encontrar", reclamou um internauta. 'Eu tô rindo, mas se fosse comigo eu acabaria a amizade. Odeio que mexam com meus bichos', disse outra. ‘A antiga e velha história sobre o que acontece com quem dorme primeiro nos rolês", disse um usuário que entrou na brincadeira. Assista!

Henrique e Juliano vão na casa do Nattan e levam os cachorros dele embora pic.twitter.com/PTvHRnW7le — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) May 20, 2024