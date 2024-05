Vídeo íntimo de Erasmo Viana viraliza na web

Sucesso nas plataformas de conteúdo adulto, o muso fitness Erasmo Viana viralizou na internet após ter um de seus vídeos vazados na internet. A produção, inicialmente feita para sua conta em uma plataforma adulta, mostra o influenciador tendo relações sexuais com uma mulher ainda não identificada. Na manhã desta quinta-feira (23), após grande repercussão nas redes sociais, Erasmo se pronunciou no Instagram. "Deus vê tudo, não passa nada em branco. Não existe manual para aprender a lidar com a internet. A decisão de trabalhar com essa ferramenta, principalmente expondo a imagem pessoal, é algo que demanda muita coragem e inteligência emocional", desabafou.



O influenciadaor ganhou maior projeção na mídia após participar dos reality shows ‘O Aprendiz - Influenciadores Digitais", em 2019, e "A Fazenda", em 2021. Nesse mesmo ano, terminou um casamento de quatro anos com a influenciadora fitness Gabriela Pugliese. Em 2022, Erasmo inciou a venda de conteúdo adulto na plataforma Privacy, onde cobra R$ 80 pela assinatura.