Brisa! Luana Piovani revela uso dário de maconha

A atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani causou polêmica ao abordar de forma franca e sem rodeios sua relação com a maconha. ‘A primeira coisa que eu faço quando acordo é fumar um baseado antes de acordar os meus filhos (...) Ou a ponta que fica ali. Aí eu começo meu dia. ’, afirmou em entrevista exclusiva ao Portal ‘Breeza’, especializado em maconha, publicada nesta quinta-feira (23).



Defensora da legalização da cannabis e crítica das políticas de drogas no Brasil, Piovani compartilhou sua opinião sobre o uso da substância e desafiou estigmas sociais. Segundo a artista, após fumar ela organiza a agenda de acordo com o humor do dia, realiza as atividades matinais e segue com as tarefas cotidianas, que incluem exercícios físicos, leitura, estudo e ioga. "A maconha sempre me ajudou nesse lugar de relaxamento, de diminuir o nível de ansiedade (...) Eu acho que eu fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de B.O., eu fumo uns quatro, cinco."