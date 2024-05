Fã passa mal com aroma do novo perfume de Virginia Fonseca

A criadora de conteúdo Ana Duarte, com mais de dois milhões de seguidores no TikTok, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (22) após reagir às fragrâncias da nova linha de perfumes da influenciadora Virginia Fonseca. Nas imagens, é possível ver a jovem tendo ânsia de vômito com um dos aromas.



"Quando eu fui comprar, não tinha nenhum 'review' dessa linha, então decidi fazer o meu. Eu gosto muito dos produtos da Virginia", afirmou Ana no início do vídeo. Logo em seguida, ela se surpreendeu negativamente. "Meu Deus. Intragável, impossível, meu olho até lacrimejou. Ruim demais. Gente, eu amo os produtos da Virgínia, os body splashs, mas esse aqui... Esse vocês não precisam comprar, não", concluiu a jovem.



Nas redes sociais, os internautas não deixaram a reação de Ana passar batida. “Essa mona fazendo review da nova coleção de body splash da Virgínia... Eu to passando mal e ela também”, debochou uma seguidora. “Essa Virgínia não acerta uma, Jesus. Deve fazer de propósito os produtos ruins, não é possível”, deduziu outra. “A alma quase saindo do corpo”, brincou uma terceira. Veja!

a menina quase tenta um derrame na hora de sentir o cheiro do body Splash de waffle da Virgínia KKKKKKKKKK pic.twitter.com/QmJeQCkINf — isa dora (@warnerbooksx) May 22, 2024