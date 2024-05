Fim do mistério! Diogo Defante conclui ‘chá revelação’ do olho com clipe de música

Nesta quinta-feira (23), o ator e humorista Diogo Defante se tornou o foco das atenções na web. Ele produziu uma live no YouTube para revelar o resultado da cirurgia feita no olho, o ‘chá revelação’ durou mais de cinco horas e terminou com um clipe.



Nas imagens, o youtuber aparece sentado com mil papéis numerados cobrindo o olho que passou pela cirurgia. No decorrer do vídeo um garçom retira os papéis e interage com o humorista, chegando próximo ao fim da contagem, às 20h, Defante encerra a live e dá início ao clipe da música "Gari" que finalmente revela o resultado da cirurgia de Ptose Palpebral feita no olho esquerdo, que tem como objetivo corrigir a condição que dá um aspecto de olho caído. Diogo comentou ter passado por problemas no pós-operatório, o uso de uma grande quantidade de remédios, incluindo corticóide, desencadeou o inchaço facial, o que atrasou sua recuperação em cinco meses.



“Defante é um gênio incompreendido... Prendeu a galera por mais de 5 horas e lançou um clipe, ABSOLUTO CINEMA!”, declarou um usuário. “Defante fez simplesmente O MAIOR marketing da DÉCADA”, afirmou outro. “Falem o que quiserem, mas a música nova do Defante é muito agradável aos ouvidos”, concluiu um fã do humorista. Veja!