De novo? Milton Neves posta imagem falsa de Jojo Todynho nua

O comentarista esportivo Milton Neves se viu mais uma vez envolvido em polêmica ao compartilhar uma imagem falsa em suas redes sociais. Nesta sexta-feira (24), o perfil oficial de Milton Neves no Twitter publicou uma foto adulterada de Jojo Todynho, na qual a cantora aparecia nua. A legenda da postagem dizia: "Tome todinho que fortalece. Parabéns à moça."



Apesar de ter apagado a foto logo em seguida, a publicação já tinha ganhado repercussão e a imagem chegou até Jojo Todynho, que acionou seus advogados e tomou as medidas legais cabíveis. Ao portal ‘LeoDias’, a assessoria da cantora confirmou a falsidade da foto, esclarecendo que se trata de uma montagem gerada por inteligência artificial a partir de uma imagem real da cantora posando com um biquíni laranja.



Até a tarde desta sexta-feira, nem Milton Neves nem sua equipe se pronunciaram sobre o incidente. Vale lembrar que, recentemente, o comentarista esportivo causou controvérsia ao anunciar falsamente a morte do apresentador Faustão em seu Instagram. Na ocasião o comentarista disse ter sido hackeado