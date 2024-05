Criadora de conteúdo viraliza nas redes sociais ao usar a educação positiva com o genitor de seu filho

A criadora de conteúdo Marina Baldin viralizou nas redes sociais fazendo humor a partir da educação positiva, normalmente usada com crianças, mas nesse caso, com o genitor.



No vídeo, com 4,7 milhões de vizualizações, Marina aparece conversando com o marido, filmando somente seu próprio rosto durante o diálogo. “Está na hora da gente se vestir, você vai querer colocar a camisa da França ou da Bélgica?”, ela pergunta. “A da França hoje”, ele responde em seguida. Veja!

“Não ironicamente eu faço isso com meu namorado: ‘Amor, prefere vir me buscar ou pagar meu Uber?’ KKKKKK FUNCIONA”, confessou uma seguidora. “Eu faço isso com meus colegas de trabalho, não sei quanto tempo eles vão levar pra entender kkkk”, revelou outro. “Vou testar com meu marido. Depois eu volto pra dizer se deu certo.”, brincou outra.



De acordo com o autor Todolivro, a Educação Positiva busca ajudar os pais a usarem empatia, comunicação não violenta e equilíbrio entre a firmeza e permissividade para criar seus filhos. É muito mais do que ditar aos filhos o que é proibido ou permitido no ambiente familiar. Educar de modo positivo se relaciona a ver um lado bom em todas as situações — mesmo nos erros e comportamentos negativos das crianças.