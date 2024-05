Viih Tube desabafa sobre problemas na gravidez ‘Tinha muito sangue’

A influenciadora Viih Tube compartilhou um desabafo sobre problemas enfrentados durante sua gravidez do segundo filho com o ex-BBB Eliezer. Em post em suas redes sociais nesta sexta-feira (24), ela falou sobre um descolamento da placenta que a assustou e trouxe preocupações. "Ontem, durante uma reunião, algo inesperado aconteceu: senti uma 'poça' no meio da minha perna. Era sangue. E era muito sangue", revelou Viih Tube, descrevendo os momentos de intenso sangramento que a deixaram bastante nervosa e em estado de alerta.



Mesmo diante deste cenário delicado, a influenciadora fez questão de tranquilizar seus seguidores, garantindo que está seguindo todas as orientações médicas para cuidar não apenas de sua própria saúde, mas também da saúde do bebê que aguarda. “Graças a Deus, comigo, foi um descolamento muito pequeno [...] Estou tomando medicação, repousando, porque se eu ficar agitada, pode começar a descolar mais e se tornar uma gravidez mais difícil” finalizou a influenciadora que disse não saber ainda o motivo do descolamento. Viih Tube é mãe de pequena Lua, de 1 ano de idade.

Viih Tube conta que teve descolamento de placenta. PT/02

