Neste domingo (26), a apresentadora Xuxa Meneghel participou da 7ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, organizado no Rio de Janeiro pelo Instituto Identidades Brasil. Durante a transmissão da TV Globo, a apresentadora resolveu perguntar a uma inteligência artificial chamada 'Deb' se errou no passado ao dizer que 'gostaria de ter nascido negra'. Na resposta, a IA questionou a consciência racial de Xuxa e terminou dando um fecho na Rainha dos Baixinhos. "'Olha, Xuxa, é bonito você dizer que admira a beleza negra, mas a estética é apenas uma das mil características inerentes a uma mulher preta ou parda. Xuxa, não é que você não pode, mas talvez não deva falar isso sem uma ressalva sobre todo o contexto de uma vivência feminina negra. Há uma série de opressões, obstáculos e uma série de situações discriminatórias que uma mulher negra pode passar, que torna a existência dela muito mais difícil. Sua fala só enxerga uma bela superfície', disse 'Deb'



A inteligência artificial aproveitou ainda para lembrar a apresentadora sobre sua canção infantil 'Brincar de índio'. "Eu entendo muitos dos erros dessas gravações, desse tipo de performance, mesmo sendo uma tentativa lúdica de abordar o assunto com crianças", justificou Xuxa. Porém, "Deb" continuou a lacrar. "Primeiro que não se fala mais índio, se fala indígena. Entendemos que o termo é mais adequado porque índio generaliza os povos originários. Indígenas não fazem barulho, indígenas são mais de 300 povos que falam várias línguas e têm várias formas de expressões de suas etnias que precisamos aprender", finalizou a IA.

No Prêmio Sim à Igualdade Racial, o ID_BR lançou Deb, uma inteligência artificial desenvolvida para promover a diversidade e fomentar o conhecimento.



Durante a cerimônia, Xuxa apresentou Deb, destacando como essa IA poderá auxiliar e estimular a compreensão de diversas questões…