Vídeo: Gusttavo Lima sente cheiro de maconha durante show e dá bronca em fã. ‘Não tem vergonha?’

Durante show em Mato Grosso, na última sexta-feira (24), o cantor Gusttavo Lima se incomodou com o cheiro de maconha vindo da plateia. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o sertanejo faz uma pausa na apresentação para tentar identificar quem fazia uso do entorpecente. ‘Quem está fumando maconha na frente do palco aí? Não tem vergonha na cara, não? (...) Inundou o palco inteiro. Tá doido. Agora é o triplo que eu estou doido", reclamou Lima. Assista!

