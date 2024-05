Prima de MC Binn anuncia gravidez após romance com Lucas Buda: '70% de certeza que é dele'

Nesta quarta-feira (29), Nina Capelly, prima de MC Binn, anunciou estar grávida. A cantora, que recentemente viveu um affair com o ex-BBB Lucas Buda, afirmou que existe uma chance significativa do filho ser do capoeirista. “Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora e assumi [um namoro] com minha empresária [Ketlin Hernandes]. Não tem como eu engravidar dela”, disse a funkeira em entrevista à revista Quem. Nina explicou que pouco antes de conhecer Buda havia terminado um relacionamento de quatro anos e, enquanto ficou com o ex-BBB, não esteve com outras pessoas.



Também em declaração à Quem, Lucas negou a possibilidade de paternidade e se colocou à disposição para fazer o teste de DNA. Ele relatou ainda não ter conhecido o próprio pai e afirmou que por isso a notícia o deixou bastante abalado.