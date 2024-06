Neymar detona Diogo Defante após comentário referente a PEC da privatização das praias

Nesta sexta-feira (31), Neymar surgiu nas redes sociais criticando o humorista Diogo Defante após uma suposta indireta no X (antigo twitter), referente a privatização das praias brasileiras. A situação deu início quando o humorista publicou em uma das suas redes sociais: “Privatiza a cabeça do meu p...”, referente a PEC da privatização das praias. Assunto que se tornou motivo de briga entre o jogador e a apresentadora Luana Piovani.



Descontente com o comentário, Neymar surgiu no Instagram com vídeo e foto do humorista em sua casa, com a seguinte legenda: "Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer. Como era fã e achava super gente boa pedi para que levassem ele em casa, onde foi bem recebido. Assistiu filme na minha casa, conheceu minha intimidade, brincou com a minha família e amigos. Quase todo programa me liga para ganhar ibope... Fanfarrão, otário!!!" desabafou o atacante.



Na web, a reação de Neymar virou alvo de críticas. "Mais frágil que o ego do neymar” deveria virar ditado popular”, debochou um usuário. “Se o Neymar está de um lado é obrigação de qualquer pessoa de bom caráter e senso ficar do outro”, ressaltou outro. “Neymar sempre teve uma gestão de carreira MUITO merda bicho, o cara saiu do cargo de um dos melhores jogadores do mundo, pra virar um adolescente que fica postando story xingando Deus e o mundo.” comentou um seguidor.



Após toda repercussão, Diogo Defante surgiu nos stories do Instagram pedindo perdão ao jogador e se lamentando pelo “climão” causado em função da postagem feita por ele.

