Maria Lina se manifesta após ataques sobre morte prematura de filho com Whindersson

Nesta segunda-feira (3), a influenciadora e ex-namorada de Whindersson Nunes, Maria Lina, usou as redes sociais para rebater ataques relacionados à morte do filho que teve com o humorista. O pequeno João Miguel faleceu em maio de 2021, dois dias após nascer prematuro.



Whindersson virou alvo de críticas após publicar elogios a Neymar em meio à discussão publica do jogador com a atriz Luana Piovani. iniciada por conta da polêmica Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode "privatizar" praias. O comediante foi acusado de estar ao lado do craque em suposto apoio à pauta que tramita no Congresso. Nesse contexto, muitos internautas contrários à medida decidiram atacar o humorista usando a morte do filho. "Se eu fosse filho do Whindersson, eu também preferiria me enforcar com o cordão umbilical no útero", dizia uma das inúmeras publicações sobre o ocorrido..



"Querer ofender a todo custo alguém usando uma criança que não está mais aqui? Essa criança tem mãe, avós e tios. São anos calada. Anos tentando, junto da minha família, eternizar meu filho com o maior respeito do mundo. São anos vendo meu filho virar ofensa para o próprio pai, que também sente dores. E eu também sinto, minha mãe também sente, mas, no fim, vocês só querem jogar baixo, só querem ofender, não importa como.”, iniciou Maria Lina. "Cuidem da cabeça de vocês, todo mundo enfrenta uma batalha diferente. A minha tá aqui, trato ela, cuido dela. Hoje ela é uma formiga, mas já foi um elefante. Deus nos dê maturidade e discernimento para lidar com a exposição. Somos a primeira geração de expostos na internet. Cuidem dos comentários, cuidem do que sai da boca de vocês", concluiu o desabafo.