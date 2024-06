Rainha do funk! Anitta canta no meio do público durante show em NY

Ela sabe que venceu! No último domingo (2), a cantora Anitta fez mais um show da turnê internacional "Baile Funk Experience", desta vez no Brooklyn. em Nova Iorque. Durante a apresentação, a artista decidiu ir até o meio da plateia para cantar o hit "Lose Ya Breath". Em vídeo publicado no Instagram, ela agradeceu pela energia do público presente. Veja!







Nas redes sociais, os internautas não mediram palavras para exaltar o show da cantora. "Anitta simplesmente arrasou esta noite em Nova Iorque. A energia foi insana durante todo o show. Ela está perdida em algum lugar deste mar de gente. Tão divertido", afirmou um fã estrangeiro. “Ela é icônica e dominará o mundo com o funk brasileiro. Nossa rainha, mãe, diva e estrela do funk. Estou muito animada para seu show na Argentina”, vibrou outra admiradora de fora do Brasil.