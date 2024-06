Ximbinha faz procedimento estético e surpreende web

Nesta quarta-feira (5), o guitarrista Ximbinha, de 50 anos, usou as redes socias para mostrar o resultado de uma cirurgia estética feita no último dia 23. O ex-marido da cantora Joelma foi submetido a uma lipoescultura facial, procedimento que remove gordura das bochechas, queixo e pescoço. ‘Um antes e depois de muita gratidão à grandes profissionais que estão ao meu lado. Satisfação que não tem preço", comemorou o artista. ’



A mudança no visual recebeu muitos elogios dos fãs, que destacaram a aparência rejuvenescida. "Ele está envelhecendo como um bom vinho", comentou uma internauta. "Ficou incrível", disse outra.