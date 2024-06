Lucas Buda revela possibilidade de abrir perfil no OnlyFans

O ex-BBB Lucas Buda resolveu interagir com fãs na noite desta quinta-feira (6) e abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. O capoeirista tirou várias dúvidas dos seguidores, entre elas a possibilidade de criar uma conta no site de conteúdo adulto OnlyFans. ‘Está sob análise’, respondeu animado o ex-brother. Internautas também questionaram se Buda estaria em um relacionamento sério. ‘Estou não, gente. Inclusive namorar, um relacionamento sério agora, nem no meu horizonte de expectativa. Foco no trampo porque tem muita coisa para fazer e organizar’, finalizou o capoeirista.

