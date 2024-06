Matteus Amaral, do BBB 24, se declarou preto para ingressar em curso de Engenharia Agrícola

Listagem com nome do gaúcho foi divulgada por instituição de ensino; veja o documento



Uma bomba veio à tona nesta quinta-feira (13). De acordo com documento divulgado pelo Instituto Federal Agrícola (IFFar), o vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral, se declarou preto, em 2014, para o ingressar no curso de Engenharia Agrícola. Segundo a instituição, que fica em Alegrete, no Rio Grande do Sul, a única comprovoção exigida para o pedido de cota era a autodeclaração do candidato. Investigações sobre possíveis fraudes só eram apuradas mediante denúncias formais, o que não aconteceu na época.



Até o momento, Matteus não se pronunciou sobre o caso. Durante o confinamento no BBB, ele chegou a mencionar que havia abandonado os estudos. O gaúcho trancou o curso no 5º semestre para cuidar da avó, que estava doente. Em recente vídeo publicado por Matteus nas redes sociais, quando rumores sobre o caso começaram a ganhar força, foi possível ouvir ao fundo uma mulher não identificada comentando a polêmica. Enquanto ele interagia com seguidores, a pessoa apontada por internautas como sendo a mãe do ex-BBB declarou: “Isso aí não dá em nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra. E o senhor não pode me falar nada, porque se falar eu processo o senhor”.



AGORA: Em story publicado por Matteus, uma pessoa comenta ao fundo sobre a polêmica envolvendo a política de cotas:



