Lumena debocha de Solange Gomes após critica por sexo em programa de TV

Virou briga! Nesta sexta-feira (14), Lumena Aleluia e Solange Gomes se desentenderam nas redes sociais depois que a musa da Banheira do Gugu decidiu repreender a exibição de cenas de sexo no reality show “De Férias com o Ex: Diretoria”, da MTV Brasil. Solange divulgou trecho de um episódio em que três casais transaram no mesmo quarto: Lumena e Nakagima, Martina e Ian e Fafa e Carol. "Que horror, meu Deus! Para os homens, como sempre, está tudo bem. A degradação das mulheres. É o Brasileirinhas da atualidade", afirmou. Em resposta, Lumena fez um vídeo com a revista da playboy de Solange ao fundo, debochando das críticas feitas pela ex-modelo. Veja!