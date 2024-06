Nesta quarta-feira (19), a influencer Deolane Bezerra gerou polêmica ao revelar nas redes sociais que instalou em casa 48 câmeras com áudio a fim de reforçar a segurança, ficar sabendo de tudo que é dito sobre ela no ambiente. Em vídeo publicado no Instagram, um amigo faz graça e pergunta se a intenção é produzir um reality show. "Você está fazendo um reality dentro da sua casa? Pra que 48 câmeras com áudio? Isso é loucura", disparou. “É para ver o povo falando mal de mim. A pessoa dá tudo para os outros, faz virar gente, tira da miséria e a pessoa ainda fala mal de você por trás dentro da sua casa. Agora eu quero ver se vai falar, entendeu? Se eu pegar falando, eu vou dar uma pisa grande”, ameaçou a advogada. Veja!

Deolane instala 48 câmeras em casa para fiscalizar quem fala mal dela



Créditos: Reprodução/Instagram#MeiaHora pic.twitter.com/kiYCf5IVLu — Jornal Meia Hora (@meiahora) June 20, 2024