Vídeo: Esposa de Gusttavo Lima causa polêmica ao deixar filho de sete anos dirigir

No último domingo (30), a modelo Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, causou polêmica na web após publicar vídeo em que mostra o filho Samuel, de 7 anos, dirigindo um carro de luxo ao lado do irmão Lucas, de 6 anos, que chega a ficar em pé no banco da frente. Nenhum dos dois estava usando cinto de segurança.



O momento foi registrado por Andressa dentro de uma área privada da mansão onde mora com Gusttavo, em Goiânia. Na publicação, a mãe questiona: "7 ou 18?", fazendo referência à idade da criança e à idade mínima para se obter permissão de dirigir. Nas redes sociais, muitos criticaram a atitude. “Não acredito que estão normalizando isso. Até a hora que acontecer algum acidente”, reclamou um internauta. “Adoro a Andressa, mas achei totalmente irresponsável a atitude. E pior, ela ainda postar”, disse outro. "As pessoas estão perdendo completamente a noção do que é criar um filho, seja milionário ou não", disparou um terceiro. Veja o vídeo!

Andressa Suita compartilha imagens do filho de 7 anos dirigindo carro.

Reprodução/andressasuita/Instagram pic.twitter.com/H7DotFgeQY — BHAZ (@portal_bhaz) July 1, 2024