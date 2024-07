Vídeo: MC Daniel comemora contrato com TV Globo e polemiza: "Primeiro MC da história do funk"

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (4), MC Daniel anunciou com entusiasmo ser o mais novo contratado da TV Globo. O cantor, porém, gerou polêmica ao afirmar ser o 'primeiro MC da história do funk' a realizar o feito. Na web, muitos apontaram que a declaração é falsa e citaram outros funkeiros que já teriam assinado com a emissora. "O MC Cabelinho furou essa bolha faz tempo", disse um internauta. "Nego do Borel canta forró", ironizou outro



Após a repercussão negativa, Daniel se pronunciou sobre o caso e alegou ter sido mal-interpretado. "Negócio do primeiro MC contratado, quis dizer da Dança dos Famosos. Não quero briga com ninguém. Não quero atacar ninguém. Nunca vou tirar o mérito dos caras que já fizeram várias coisas aqui na Globo", explicou o cantor.

Globo surpreende ao contratar MC Daniel pic.twitter.com/5PRjE9EB5j — O Matogrossense (@o_matogrossense) July 4, 2024