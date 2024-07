Nora de Andressa Urach expõe conselhos íntimos e revela ‘aula prática’ com sogra

Nesta quinta-feira (4), Gabi Ayala, namorada do filho mais velho de Andressa Urach, viralizou nas redes sociais após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e responder dúvidas dos seguidores a respeito da sogra Andressa Urach.



Questionada sobre como é ser nora da criadora de conteúdo adulto, a DJ surpreendeu na resposta. "Ela me deixou a seguinte frase: Quer segurar marido, tem que ‘dar’ a parte de trás". Gabi explicou que as duas haviam conversado bastante no dia anterior, quando Andressa aproveitou para apresentar algumas 'dicas de relacionamento'. Segundo a DJ, a sogra não apenas deu conselhos, mas também uma 'aula prática' de como realizar o ato sexual sem dor, além de indicar alguns produtos de sex shop. Veja o vídeo!

