Após bariatrica, Jojo Toddynho lança curso de emagrecimento

Jojo Todynho anunciou seu novo empreendimento através de seu Instagram, nesta sexta-feira (05). A cantora, que completou onze meses de sua cirurgia bariátrica e perdeu mais de 50 kg, lançou seu próprio curso de emagrecimento, com a ajuda e suporte de seus nutricionistas e um preparador físico. Por conta do procedimento cirúrgico, muitos internautas criticaram o lançamento.



"Querem novidade? Vem aí o curso de emagrecimento com Jojo Todynho! Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também! Ninguém troca de cadeira com ninguém, e ninguém é mais criança. A jornada é sua, a transformação também," afirmou a artista em sua publicação no Instagram.



Nas redes sociais as opiniões referentes ao novo projeto variaram. “Não esqueça de colocar no curso, tenha dinheiro e faça uma bariátrica.”, afirmou uma seguidora. “Mais um curso pra enganar pessoas. Dizer que faz a dieta X e segue os passos Y sendo que fez bariátrica. E pessoas com estômago “normal” achando que vai dar resultado. NÃO ENGANE AS PESSOAS!”, declarou outro. “Fez bariátrica? Sim, fez. Mas está fazendo musculação, mudou alimentação, realmente virou a chave. Cirurgias mudam o corpo e não a cabeça. E se o objetivo dela é fazer com que as pessoas mudem os hábitos, procurem um estilo de vida mais saudável, está valendo! Sucesso!”, apoiou uma fã. Veja!