Vídeo: Amigos pedem vinho de R$ 1.650 achando custar R$ 165 e se assustam com conta

Um engano na hora de escolher o vinho custou caro para quatro amigos que decidiram almoçar juntos em restaurante de Salvador (BA), no último domingo (7). O grupo pediu duas garrafas achando que cada uma custava R$ 165, mas na verdade o valor era R$ 1.650. A confusão só foi percebida quando receberam a inesperada conta de R$ 4.512,09, mais de R$ 3 mil gastos apenas com o vinho de uma renomada marca portuguesa. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver a reação dos jovens. Após a surpresa desagradável, não houve alternativa e eles tiveram que pagar a refeição.



Em nota, o restaurante afirmou que o valor estava "explícito no cardápio”, mas se solidarizou "com a inexperiência" dos amigos. Após a repercussão do caso, a direção entrou em contato com o grupo para oferecer um jantar de cortesia. Assista!

passando mal com o video do povo que foi pedir um vinho no restaurante achando que era 165 e na verdade era 1650 reais (pediram duas garrafas) kkkkkkk ficava sobrio na hora pic.twitter.com/OSgr6M69HY — md (@mathbzzzz) July 8, 2024