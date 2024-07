Abriu o bico! Amante de Yuri Lima se pronuncia após IZA expor traição

Quebrou o silêncio! A criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes fez o primeiro pronunciamento nas redes sociais após ter sido apontada como amante do jogador de futebol Yuri Lima. Nesta quarta-feira (10), a cantora IZA revelou ter sido traída pelo atleta e anunciou o término do relacionamento. Kevelin negou ter entrado em contato com o jornalista Leo Dias a fim de negociar as informações do adultério. Em vídeo de desabafo, IZA afirmou que a amante teria pedido R$30 mil ao colunista para entregar provas do caso extraconjugal.



Nas redes sociais, internautas criticaram Kevilin. “Amante agora quer ser até vítima. Incrível né!”, declarou uma usuária. “Aí ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera!”, debochou outra. “A mana quer justificar ela ter conversado com homem casado e a mulher dele grávida. Os dois se merecem!”, afirmou uma terceira. Veja o pronunciamento!

