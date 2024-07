Vídeo: Mãe da suposta terceira filha de Neymar declarou querer ‘fama e dinheiro’

Nesta quinta-feira (11), a modelo Amanda Kimberlly, mãe da suposta terceira filha de Neymar, voltou a ser pauta na web após um vídeo antigo viralizar nas redes sociais. No registro, a influenciadora revela motivações para participar de um reality show. "Fui por causa do dinheiro e para aparecer. O povo fala, 'vim aqui achar o amor da minha vida'. Não quero ficar mentindo, vim por causa do dinheiro e para me aparecer", afirmou ela. Em 2016, Amanda participou do programa "Are You The One Brasil", da MTV.



A declaração dividiu a opinião dos internautas. "Que mal tem alguém querer fama e dinheiro?", questionou um usuário. "Quem vai pra um reality quer isso mesmo: fama e dinheiro. Errada ela não estava", defendeu outro. Muitos, porém, criticaram a modelo. "Fez a tarefa de casa direitinho. O mundo é dos espertos", afirmou um seguidor. "Que surpresa, pensei que ela tinha se apaixonado pela beleza do nosso menino Ney", ironizou outro. Veja o vídeo!

Amanda Kimberlly mãe da filha do Neymar é bem gata né, bem vinda Helena pic.twitter.com/V5BxQeUHpY — badb (@comentababybrun) July 6, 2024