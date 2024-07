Vídeo: Aliada de Nego Di no BBB, Lumena debocha da prisão do humorista

Neste domingo (14), a influenciadora Lumena Aleluia publicou vídeo debochando da prisão do humorista Nego Di, de quem foi aliada durante o BBB 21. O gaúcho, detido na última sexta-feira (12), é apontado pela Polícia Civil como líder de um esquema fraudulento que resultou em mais de R$5 milhões em prejuízos para vítimas. Ele é suspeito de lesar ao menos 370 pessoas com a promessa de venda online de produtos que nunca teriam sido entregues.



No registro compartilhado nas redes sociais, Lumena afirma ter o privilégio de estudar com os melhores humoristas do Brasil e mostra uma delegacia onde supostamente faria aulas com Nego Di. "Então, gente, eu tenho o privilégio de fazer aula com um dos melhores comediantes do Brasil. Inclusive, tô chegando aqui para fazer a minha aula de stand-up com meu professor Nego Di", declarou ela. Na web, internautas se divertiram com a piada. “Primeira vez que eu dou risada em algo envolvendo o Nego DI”, comentou um seguidor. “Achei ofensivo, faz mais”, brincou outro. “Será que essa história vai mudar o jogo, Lumãe? Agora a planta está aplicando golpes?”, questionou um terceiro fazendo referência ao bordão da ex-BBB. Veja!